Canpolat yaralıları ziyaret etti

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye’den atılan roket ve havanların patlaması sonucu yaralananları, hastanelerde ziyaret etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Faruk Bayuk ile birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyarete bulundu Burada Suriye’den atılan mühimmatların patlaması sonucu yaralanan ve tedaviye alınan vatandaşlar ile görüşen Canpolat, daha sonra beraberindekiler ile Akçakale’ye geçti. Akçakale Devlet Hastanesi’ndeki yaralıları, beraberindekiler ve Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini ileten

Canpolat, yaralıların yakınları ile de görüştü.

Canpolat, yaralıları ziyaretinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi’nden ayrıldı.

ŞANLIURFA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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