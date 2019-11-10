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Başkan Canpolat her an halkla iç içe

İHA

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Kamberiye ve Sancaktar mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Canpolat her an halkla iç içe

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Kamberiye ve Sancaktar mahallelerinde incelemelerde bulundu.
Başkan Mehmet Canpolat, vatandaşların öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle gezilerine, Kamberiye ve Sancaktar mahalleleri ile devam etti. Her fırsatta sahada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Canpolat, Kamberiye Mahallesi Malik Cabbar Caddesinde vatandaşların talebi üzerine yürütülen çalışmaların ardından buradaki esnafı ziyaret etti.
Temaslarının ardından Malik Cabbar Caddesindeki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Canpolat, “Buradaki parke altı gelen pis kokulardan, parkelerin çökmesinde dolayı vatandaşlar çok şikayetçilerdi. Bunun üzerine Fen İşleri ile yaptığımız çalışmalar çerçevesinde deforme olmuş mevcut parkeleri kaldırdık. Alt yapımı iş ve işlemlerini tamamladık. Akabinde asfaltımızı serip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Esnaf vatandaşlarımızla görüştüm. Oldukça memnunlar. Haliliye Belediyemiz de teşekkürlerini sundular. Bizler vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Haliliye Belediyesinin yürüttüğü çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

ŞANLIURFA

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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