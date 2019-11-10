12 bin yıllık lezzet ödülleri sahiplerini buldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Bin yıllık Mutfağa sahip olan Şanlıurfa’da, kendine has lezzetlerini tanıtmak için Yöresel Yemek Yarışması düzenlendi.

Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı yoğun bir katılım ile devam ederken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stantların yanı sıra çok çeşitli etkinliklerde bulunuluyor. Bir yandan büyükşehir belediyesi sıra gecesi ekibi konser verirken bir yandan da gelen konuklara Şanlıurfa hakkında bilgi veriliyor. Kendine has yemek kültürü ve mutfak lezzetleri ile Dünya mutfağında yer edinmeyi hak eden Şanlıurfa’nın yemek kültürünü tanıtmak amacıyla büyükşehir belediyesi tarafından yemek yarışması düzenlendi. 36 Kişinin katıldığı yarışmada ‘Has Dolma’ Yemeği ile Nilgün Bengisu 1. Olurken, ‘Borani’ Yemeği ile Ali Keskin 2. ‘Şıllık Tatlısı’ ile Mukaddes Aslan 3. ‘İsot Çömleği’ ile Bekir Aytekin de 4. Oldu. Birçok ünlü aşçının ve gastronomi araştırmacısının katıldığı yemek yarışmasının sunuculuğunu Ünlü Aşçı Mehmet Yalçınkaya üstlenirken; Jüri Başkanlığını Dr. İlkay Gök, Jüri Üyeliğini de Gastronomi Yazarı İdil Cimrin, Mezoptamya Halk Mutfağı Araştırmacısı Sabriye Kocabalkan, Gastrokent Urfa Derneği Başkanı Abdurrahman Acar, Yerel Mutfak Uzmanı Asuman Yazmacı ve Urfa Lezzetleri Uzmanı Hasan Hayırlı yaptı.

Dereceye girenlere ödüllerini veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa mutfağını tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

ŞANLIURFA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:27

YATSI 18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.