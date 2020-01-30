Şanlıurfa’da kilim dokuma geleneği gün yüzüne çıkartılıyor

Şanlıurfa’da kaybolmaya yüz tutmuş kilim motifleri, kurulan atölyelerle yeniden gün yüzüne çıkartılarak yaşatılmaya devam ediliyor.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren halı dokuma merkezinde Anadolu’nun kaybolmaya yüz tutmuş kilim motifleri, kurulan atölyelerle yeniden gün yüzüne çıkartılarak yaşatılıyor. Kültür Merkezinde açılan halı ve kilim dokuma kurslarında, usta öğreticiler tarafından kursiyerlere verilen eğitimlerle kaybolmaya yüz tutmuş yöreye özgü motiflerinin kilimlere işlenerek gelecek kuşaklara aktarılması sağlanıyor. Açılan kurslarda, özellikle geçmişte yapılan halı ve kilimlerde kullanılan yöresel motiflerin kilimlere işlenerek geçmişte yapılan geleneksel çalışmalar canlı tutuluyor.

Kaybolmaya yüz tutmuş olan kilim dokuma geleneğini Karaköprü’de yaşattıklarını ifade eden usta öğretici Nadire Yılmaz, "Öğrencilerimizle birlikte kaybolmaya ve unutulmaya yüz tutmuş eski motifli kilimleri yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Öncelikle bir kilimin evreleri var. Yapay yün kullanıyoruz. Kök boya ile renklendirdikten sonra desen seçimi yapıyoruz. Bazen bu seçilen desenler buradaki genç kızlarımızın hayalleri olur ve onu kilime dokurlar. Bir kilimi bir öğrencimiz yaklaşık 3 ay gibi bir zamanda bitiriyor” diye konuştu.

ŞANLIURFA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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