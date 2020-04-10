Valiliğin temin ettiği maskeler ilçelerde dağıtıldı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını riskini önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, temin edilen maskeler ilçelerde dağıtıldı.

Şehir giriş çıkışlarında kurulan kontrol noktaları ve il merkezindeki denetlemelerinin ardından bugün de Siverek ve Hilvan’a giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vatandaşların başta maske olmak üzere hijyen tedbirlerini almaları konusunda hassasiyet göstermelerini isteyerek kaymakam ve belediye başkanları ile bir araya geldi. Her iki ilçede uygulanan tedbir kararlarını değerlendiren Erin, vatandaşların tedbir kararlarına uyması için bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine dikkat çekti. Tüm vatandaşların maske ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını belirten Erin, Şanlıurfa Valiliği tarafından temin edilen maske ve eldivenlerin dağıtımına da başlandığını ifade etti. Siverek ve Hilvan’da kaymakamlık ve belediyelere 5 bin adet maskeden oluşan ilk kolilerin teslimini gerçekleştiren Vali Erin, her iki ilçede korunma tedbirlerini alarak esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Maskelerden esnafa da dağıtan Vali Erin, sosyal mesafe kurallarına uyulması, gıda ile temasta bulunanların koruyucu maske ve eldiven kullanmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini ifade ederek, uyarılarda bulundu.

Hijyen, eldiven ve maske kullanımı ile sosyal mesafe kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılması için ilgili birimlere talimat verildiğini hatırlatan Vali Erin, virüs salgınının yayılmasının önüne geçilmesi için alınan tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.

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