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        Şanlıurfaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 00:30 Güncelleme: 13.03.2024 - 00:30
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        Şanlıurfaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

        Antrenmana tüm futbolcular katıldı.

        Şanlıurfaspor, hazırlıklarını gün içerisinde yapacağı idmanla sürdürecek.

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