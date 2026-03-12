Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirildi
Şanlıurfa'da bir araçta gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Şanlıurfa'da bir araçta gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.