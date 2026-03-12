Canlı
Habertürk
Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da bir araçta gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 19:52
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da bir araçta gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 85 cep telefonu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

