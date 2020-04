Canpolat’tan 11 Nisan mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mesajında şanlı şehir Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kuruluşunun 100’üncü yılıdönümünde şehadet şerbetini içen tüm şehitleri rahmetle andı.

İstiklal Madalyasına sahip şanlı şehir Şanlıurfa, vatan toprağına o gün sahip çıktığı gibi bugün de aynı heyecanla ve aynı yüreklilik ile sahip çıkmaya devam ettiğini kaydeden Canpolat, "Kadim, Şanlı kentimiz Urfa tarih kitaplarından taşan bir kahramanlık örneği ile bugün bizim üstünde kıvançla yaşadığımız topraklara 100 yıl önce destansı bir şekilde sahip çıkmış, bizlere zaferle emanet etmiştir. Bugün her karışına hizmet verdiğimiz, görevde bulunmaktan gurur duyduğumuz kentimize, ilçemize yaptığımız her hizmet görevimiz olduğu kadar da vefa borcumuzdur. Bu kutsal toprağın her karışı annebaba, ninedede emanetidir. Çocuklarımızın, torunlarımızın ufkudur. Zor günleri yaşadığımız şu günlerde, kentimizin örnek tarihi bize umut dolu bir gelecek vaad etmektedir. Bizden önceki nesillerin emanetini, biz ve bizden çok sonraki nesillere aynı gururla, bilinçle taşıyacağız. İman ve inancın müddeti yoktur. Buna inanan her bir birey olarak, her 11 Nisan bize zaferin, ancak sabır, inanç, vefa, hürmet, dua, görev bilinci ve cesaret ile kazanabileceğini yeniden hatırlatır ve yeniden öğretir. 100 yıldan bu yana olduğu gibi daime birlikte başaracak, paylaşacak, zaferler yazacağız. Bu doğrultuda Şanlıurfa’mızın, şanlı zaferine ulaşmak uğruna can veren, tüm şehitlerimize ve ebediyete uğurladığımız tüm gazilerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Şanlı ilimizin şanlı gününü yürekten kutluyor, saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

