Öğretmenler gününde anlamlı ziyaret

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle İlkokul Öğretmeni Sadiye Çiriş’i ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 24 Kasım Öğretmenler Gününde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Baydilli ilkokul öğretmeni Sadiye Çiriş ve öğretmen eşi Akif Çiriş’i evinde ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. İlkokul öğretmeniyle bir süre sohbet eden Baydilli, kendisine verdiği emekler için Sadiye öğretmene teşekkür etti. Öğretmenlik mesleğinin saygıdeğer bir meslek olduğunu belirten Baydilli, “Bugün öğretmenler günü vesilesiyle üzerimde çokça emeği olan ilkokul öğretmenim Sadiye hocamızı ziyaret etmek istedim. Hz. Ali’nin dediği gibi ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ düsturuyla öğretmenlerimizi her zaman baş üstünde tutmamız gerekiyor. Sadiye öğretmenim de bana çok şey katmıştır. Ona çok teşekkür ediyorum. Sadiye hocamız ve değerli eşi Akif hocamız ile birlikte tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Baydilli’nin ilkokul öğretmeni Sadiye Çiriş de ziyaretlerinden ötürü Başkan Baydilli’ye teşekkür etti.

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