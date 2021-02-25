Beyazgül esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün bugünkü adresi Haşimiye bölgesindeki esnaflar oldu.

Beyazgül, gezi ve ziyaretleri kapsamında Haşimiye bölgesinde Attar Pazarı, Ucuzluk Pazarı, Kuşçu Pazarı ve Tarihi Çarşı esnafı ile bir araya geldi. Esnafı tek tek ziyaret ederek talep ve önerilerini dinleyen Beyazgül’e meclis üyeleri Cihan Canbeyli ve İbrahim Halil Beyaz da eşlik etti.

Beyazgül, esnaf ve vatandaşlardan gelen talep ve önerileri birinci ağızdan dinleyerek çözüm üretilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

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