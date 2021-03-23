Şanlıurfa’da teknoloji şenliği düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir alışveriş merkezinde düzenlediği “Teknoloji Şenliği” programı ile teknolojiye merakı olan gençlerin yararlanabileceği ve çalışmalarını sergileyebilecekleri bir ortam sağladı.

Şanlıurfa’da bilim kültürünün oluşması, bilime olan ilgiyi artırmak ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi toplumla eğlenceli bir ortamda paylaşmalarını sağlamak adına bir alışveriş merkezinde “Teknoloji Şenliği” düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin "Gözümüz Yükseklerde Teknolojik Mucitler İçimizde" sloganıyla düzenlediği Teknoloji Şenliği ile öğrenciler ürettikleri teknolojik çalışmaları sergileme imkanı bulacak.

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ”Artık devrin elektronik devir, dijital devir, robot devri olduğunu, akıllı zekâ, yapay zeka dönemi olduğunu çok iyi görüyoruz ve bu dönemin, bu devrin, bu teknolojiyi kullanmasak bu devirin sorunlarını da çözemeyeceğimizin farkındayız. Silahta, sanayide, eğitimde bu ileri teknolojiyi kullanmak zorundayız. Bu teknolojiyi kendimiz kurmak zorundayız, teknolojiyi ilk başlangıçtan kendimiz oluşturmamız lazım ve diğer ülkelerin çok daha fazla önüne geçmemiz gerekiyor. Burada çocuklarımıza baktığımız zaman pırıl pırıl, çok zeki ve herkes yeni bir buluşun peşinde ve bunun kıvancını, sevincini yaşıyorum ve bunları gördüğümüz zaman gençlerimizle gururlandık. Tüm gençlerimizi tebrik ediyorum, inanıyorum ki bundan sonra çok farklı buluşlarla çok farklı teknolojilerle daha büyüğünü yapacağız” dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ise, “Büyükşehir Belediyemizle bir kez daha gurur duydum bu çalışmasıyla. Şanlıurfa’mız en genç nüfusa sahip biz gençlerimizin bilim ve teknolojiye yönelmelerini istiyoruz, biz gençlerimizin bilgisayarı alıp kullanmak değil bilgisayarı bulan ve hazırlayan dizayn eden gençler olmasını istiyoruz, biz gençlerimizin programları kullanan değil bilgisayarı programlayan kişiler olmasını istiyoruz, robotik kodlamalarını istiyoruz ve siz bunları yapmak için bir araya geldiniz. Bu organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik de, “ Genç arkadaşlarımız ve eğitmenlerimiz müthiş bir başarı yakalamışlar, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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