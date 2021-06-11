Şanlıurfa´da uyuşturucuya 2 tutuklama

Bakan Koca açıkladı! Aşı programına bir grup daha dahil edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta, 125 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Polis, otomobilde bulunanların tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada, ekipler 25 kalıp halinde 125 kilogram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan polis, araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-06-11 19:39:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.