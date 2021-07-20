Acemi kasap elini kesti Kurban keserken elini kesen vatandaş: "Allah için kurban kestik. Elimizi de kestik"

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kurbanlar kesilmeye başladı. Köyde kurban kesen acemi bir kasap, elini keserek hastanelik oldu.

Kurban Bayramının başlamasıyla acemi kasaplar da kendini göstermeye başladı. Siverek ilçesinde kurban kesmeye çalışan bir kişi elini kesti. Elini kesen vatandaş, kurbanın başından ayrılarak, kanayan ellerini sarmaya çalıştı.

Kurban keserken elini yaralayan vatandaş, "Acemi kazası. Allah için kurban kestik. Elimizi de kestik. Acilen hastaneye gitmem lazım" dedi.

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