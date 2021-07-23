Hafif ticari aracın çarptığı 10 keçi telef oldu

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Şanlıurfa’da otomobilin yoldan geçen keçi sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 keçi telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, CeylanpınarAkçakale yolunun Gümüşsu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 KB 0707 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsüne çarptı. Kazada 10 keçi telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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