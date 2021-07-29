Diyarbakır ve Mardin yolunu birbirine bağlayan ve şehir içi trafik akışını rahatlatacak olan Buluntu Hoca Bulvarında son aşamaya gelindi. Dolgu ve sathi kaplamanın yapıldığı bulvarda asfalt çalışması yapılacak.

Yeni yol açma çalışmalarıyla alternatif güzergahlar oluşturmayı, hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Mardin karayolunu birbirine bağlayacak olan 50 metre genişliğinde 11 kilometre uzunluğa sahip Buluntu Hoca Bulvarındaki çalışmaları tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, kentte trafik akışını rahatlatmak ve vatandaşların daha konforlu seyahat etmelerini sağlamak için başlattığı yol seferberliğini 27 iş makinesiyle sürdürüyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Diyarbakır Mardin karayolunu birbirine bağlayacak olan Buluntu Hoca Bulvarında altyapı çalışmaları tamamlanırken ardından sıcak asfalt çalışmaları başlayacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Buluntu Hoca Bulvarında yürüttüğü çalışmalar tamamlandığında, şehir merkezindeki trafik akışı ciddi oranda rahatlayacak.

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