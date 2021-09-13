Haliliye Belediyesinden iki mahallede parke çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye Belediyesinden iki mahallede parke çalışması

İHA

Haliliye Belediyesinden iki mahallede parke çalışması

Haliliye Belediyesi, üst yapı hizmetleri kapsamında iki mahallede kilitli beton parke döşeme çalışmalarını devam ettiriyor.
Fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, bir taraftan yeni yol açma, asfalt serimi, stabilize ve bakım onarım çalışmalarını, diğer taraftan ise kilitli beton parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Şair Nabi Mahallesinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmalarını devam ettiriyor. Kırsal mahallelerde de yürütülen çalışmalar doğrultusunda fen işleri müdürlüğü, Taşlıca Mahallesinde bulunan okul bahçesinde öğrencilerin daha temiz ve güvenli vakit geçirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Fen işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yol ağını genişletmek için yürütülen yol açma ve yol yapım çalışmalarının program dahilinde devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da okul servis araçları denetlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da okul servis araçları denetlendi
İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar izlenme rekoru kırıyor Urfalı Maradona’dan kova sektirme şovu
YEREL HABERLER İnşaat işçisi Ali'nin kova sektirdiği videolar ...
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı
Sıfır Atık Market ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Sıfır Atık Market ödüle layık görüldü
Saç ekimi için gittiği hastanede ölen İbrahim toprağa verildi
YEREL HABERLER Saç ekimi için gittiği hastanede ölen İbrahim toprağa ...
İnşaatta kova sektiren 'Urfalı Maradona', performansıyla etkiliyor
YEREL HABERLER İnşaatta kova sektiren 'Urfalı Maradona', ...
Düğün magandaları 11 yaşındaki çocuğu vurdu
YEREL HABERLER Düğün magandaları 11 yaşındaki çocuğu vurdu
Saç ektirirken hayatını kaybeden gurbetçi Şanlıurfa’da defnedildi
YEREL HABERLER Saç ektirirken hayatını kaybeden gurbetçi ...
Ekinci’ye bir ödül daha
YEREL HABERLER Ekinci’ye bir ödül daha
Şanlıurfa’da trafik kazası:5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafik kazası:5 yaralı
Haliliye’de Göbeklitepe Kültür Evi inşaatı yükseliyor
YEREL HABERLER Haliliye’de Göbeklitepe Kültür Evi inşaatı yükseliyor
Kazada yaralanan 9 tarım işçisinden 7'si taburcu oldu
YEREL HABERLER Kazada yaralanan 9 tarım işçisinden 7'si taburcu oldu
(Özel) Şanlıurfa’da akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı Mahalle sakinleri, "DEDAŞ görevlisiyiz" diyerek kabloları söken hırsızlara yardım edip çay ikram etti
YEREL HABERLER (Özel) Şanlıurfa’da akıllara durgunluk veren ...
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Birecik'te tarım işçilerinin taşındığı minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı
YEREL HABERLER Birecik'te tarım işçilerinin taşındığı minibüs ...
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Şanlıurfa kaya mezarlığında Melek Mosso konseri Mosso Şanlıurfa'da sahne aldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa kaya mezarlığında Melek Mosso konseri Mosso ...
Kaya mezarlığında Melek Mosso konseri
YEREL HABERLER Kaya mezarlığında Melek Mosso konseri
Şanlıurfa´da firari cinayet şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da firari cinayet şüphelisi yakalandı
Şanlıurfa´da ruhsatsız silah tamiri yapılan iş yerlerine operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da ruhsatsız silah tamiri yapılan iş ...
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı Jasat'tan kaçamadı Saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da cinayet zanlısı Jasat'tan ...
Acı isot temizleyen kadınlara dondurma sürprizi
YEREL HABERLER Acı isot temizleyen kadınlara dondurma sürprizi
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.