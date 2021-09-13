Haliliye Belediyesinden iki mahallede parke çalışması

Haliliye Belediyesi, üst yapı hizmetleri kapsamında iki mahallede kilitli beton parke döşeme çalışmalarını devam ettiriyor.

Fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, bir taraftan yeni yol açma, asfalt serimi, stabilize ve bakım onarım çalışmalarını, diğer taraftan ise kilitli beton parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Şair Nabi Mahallesinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmalarını devam ettiriyor. Kırsal mahallelerde de yürütülen çalışmalar doğrultusunda fen işleri müdürlüğü, Taşlıca Mahallesinde bulunan okul bahçesinde öğrencilerin daha temiz ve güvenli vakit geçirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Fen işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yol ağını genişletmek için yürütülen yol açma ve yol yapım çalışmalarının program dahilinde devam edeceği kaydedildi.

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