Şanlıurfa´da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde ŞanlıurfaGaziantep yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 34 PH 9929 plakalı otomobil, Aziz K.'nın (34) kullandığı 49 F 0702 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta bulunan Orhan P. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Aziz Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.