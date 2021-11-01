Şanlıurfa´da terör operasyonuna 3 tutuklama

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/YPG adına faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 3 kişiyi, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyete işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-11-01 15:38:17



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