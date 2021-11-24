Şehit binbaşı memleketine uğurlandı

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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde eğitim sırasında silah kazasıyla şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım’ın cenazesi Şanlıurfa'daki törenin ardından memleketi Ankara’ya uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde eğitim sırasında silah kazasıyla yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım için Şanlıurfa Gap Havalimanında tören düzenlendi.

Törende şehidin özgeçmişi okunduktan sonra dua edildi. Duanın ardından omuzlara alınan 2 çocuk babası şehidin naaşı, uçakla memleketi Ankara’ya gönderildi.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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