Büyükşehir’den Bozova’ya modern mezbaha

Şanlıurfa’da hayvancılığın geliştirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı koşullarda kesilen etlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ilçelere modern tesisler kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bozova ilçesinde inşa ettiği mezbahada sona yaklaştı.

İlçelerde mezbaha yapım çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova’da yapımına başladığı mezbaha inşaatında son aşamaya geldi. İlçelerde yaşayan vatandaşların hayvanlarının daha modern ve sağlıklı koşullarda kesimlerinin yapılması amacıyla her ilçeye bir mezbaha kazandırma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bozova ilçesindeki modern mezbahayı açılışa hazırlıyor. 400 metrekare alan üzerine kurulacak modern mezbaha içerisinde kesim alanları, küçükbaş ve büyükbaş hayvan bekleme alanları, hayvan rampaları, hayvan padokları, sakatat odaları, personel giyinme ve soyunma odaları ve soğuk hava depoları yer alıyor.

Aynı anda birden fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesilmesine olanak sağlayan modern ekipmanlarla donatılan Bozova mezbahası tamamlandığında hayvan kesimleri daha pratik ve hijyenik olarak yapılacak. Mezbahanın çok kısa süre içerisinde tamamlanarak Bozova halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

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