Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışı ile mücadele kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden 10'u mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Satışıyla Mücadele" kapsamında sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Evde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar, uyuşturucu hap, bonzai, metamfetamin, para, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 10'u sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.