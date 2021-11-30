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Şanlıurfa'da çalıntı araçları parçalayıp satan 10 kişiye gözaltı

DHA

Şanlıurfa'da çalıntı araçları parçalayıp satan 10 kişiye gözaltı


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, çalıntı veya hacizli araçları motor ve şasi numaralarını değiştirerek parçalayıp, satanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda parçalanmış 13 araç ele geçirilirken, 10 kişi de gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'da bazı tamirhanelerde çalıntı veya hacizli araçların ucuz fiyattan alındıktan sonra parçalanarak, satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilip, parça parça satıldığını belirleyen polis, Evren Sanayi Sitesi'ndeki 12 iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, parçalanmış 13 araç ile şasi numarası değiştirilmiş 44 araç motoru ve çok sayıda yedek parça ele geçirildi. Emniyette sorgusuna başlanan şüphelilerin, bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-11-30 16:01:52

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