Şanlıurfa´da toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Akçakale ilçesinde, evin bahçesindeki ağacın altında toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale'nin kırsal bölgesindeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, dedektör köpekle yaptığı aramada, bahçedeki ağacın altında toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el koyan jandarma, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-12-01 10:54:40



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