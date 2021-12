Tek böbrekle dünyaya geldi, onu da at tepmesiyle kaybedecekti Gencin böbreği başarılı bir operasyonla kurtarıldı Doktorlar ham canını hem de tek böbreğini kurtardılar

Şanlıurfa’da tek böbrekle doğan genç, at tepmesi sonucu hastanelik oldu. Yapılan tetkikte tek olan böbreğinin yırtıldığı tespit edilen genç, yapılan kritik müdahaleyle böbreğini kaybetmekten son anda kurtarıldı.

Şanlıurfa’da doğuştan tek böbreğe sahip olan 20 yaşındaki Mustafa Demir, at tepmesi sonucu yaralandı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan gencin böbreğinde yırtılma olduğu ve iç kanama geçirdiği belirlendi. Doktorlar, kapalı yöntemle gencin sağ kasığından böbreğine ulaşarak kanayan bölgedeki damarlara müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren operasyonla damardaki kanama ve böbrekteki yırtık kapatılarak tedavi edildi.



Hayati tehlikesi bulunuyordu

Yapılan kritik müdahale ile ilgili bilgi veren Harran Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Öğretim Üyesi Dr. Veysel Kaya, hastaneye gelen gencin doğuştan tek böbrekli olduğu ve at tepmesi sonucu böbreğinde yırtılma meydana geldiğini söyledi. İç kanama geçiren gencin hayati tehlikesinin de ortaya çıktığını söyleyen Kaya, "Yapılan kontrol ve tetkikler sonucunda karın içi kanamasının olduğunu tespit ettik ve hastayı Üroloji ve Girişimsel Radyoloji ekibi olarak kabul ettik. Böbreği ortadan yırtılan hastaya kapalı yöntemle müdahale ettik. Sağ kasığından bir iğne girişiyle kanayan bölgeye giden damarlar sadece yarım saat içerisinde kapatıldı” dedi.



Böbrek ve kan değerleri normal

Hastanın taburcu edildikten sonra kontrole geldiğinde böbrek ve kan değerlerinin normal olduğunu belirlediklerini söyleyen Harran Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Öğretim Üyesi Dr. Veysel Kaya, “Hastamızın sağlığına ve sevdiklerine sağlıklı bir şekilde kavuşmasına sevindik. Hastanemizin Üroloji ve Girişimsel Radyoloji ekibi olarak kendisine sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek ise “Alanında uzman ve çok başarılı doktor arkadaşlarımız aramıza katıldı. Hastanemizin Üroloji ve Girişimsel Radyoloji ekibine teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi olarak hastalarımızı sevk etmeden tüm tedavi ve ameliyatlarını yapmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.