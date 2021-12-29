Şanlıurfa´da otomobil, kamyona çarptı: 12 yaralı

Soylu ve İmamoğlu'ndan İBB'yle ilgili teftiş açıklaması!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

Kaza, gece Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AFG 721 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 80 AAZ 032 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 12 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-12-29 09:29:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.