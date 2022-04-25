

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen TIR´dan etrafa bayram şekerleri ve çikolatalar saçıldı. Kazayı görüp bölgeye koşan çevredekilerden bazılarının şeker ve çikolataları topladığı anlardan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunda meydana geldi. Şekerleme firmasından yüklenen, içinde bayram şekeri ve çikolataları bulunan TIR, şipariş yerine giderken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'daki şeker ve çikolatalar yola saçıldı. Bu sırada kazayı görenler bölgeye koştu. TIR'ın devrildiğini görenlerden bazıları, yola saçılan şeker ve çikolataları toplamak için birbirleriyle yarıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şeker ve çikolataları toplayanların, çuval ve poşetlere koyarak araçlarına aldıkları görüldü. Şeker ve çikolataların toplandığı anlardan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-04-25 17:50:45



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