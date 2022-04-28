Ceylanpınar'da yağmur sürprizi

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde uzun bir aradan sonra etkili olan yağmur vatandaşların yüzünü güldürdü.

Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Uzun bir aradan sonra etkili olan yağış, ilçede yüzleri güldürdü. Vatandaşlar, yağmurun sürpriz yağışının devamını diledi.

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