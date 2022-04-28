Şanlıurfa'da rüşvet ve sahtecilik operasyonu: 28 gözaltı

Şanlıurfa’da rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçundan birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube ekipleri, "Rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma" suçları ile mücadeleye yönelik il merkezindeki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında kamu görevlisi olan şüpheli şahısların, iş takipçisi olarak tabir edilen şahıslarca temin edilen Suriye uyruklu şahıslara geçici koruma kimlik belgesi düzenlenmesi için gerekli olan adres kaydı işlemlerini, maddi menfaat karşılığında usulsüz şekilde yaptıkları tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 1 adet mühür, 1 adet kaşe, çok sayıda geçici koruma kimlik belgesi ve dijital materyaller ele geçirildi.



28 gözaltı

Operasyon kapsamında 3'ü kamu görevlisi 9'u Suriye uyruklu olmak üzere toplamda 28 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 11 şüpheli adli kontrol kararı olmak üzere 22 şüpheli de serbest bırakıldı.

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