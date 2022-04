Haliliye'de Ramazan ayı dolu dolu geçiyor

Haliliye Belediyesi, mübarek Ramazan Ayı boyunca yürüttüğü hizmetlerle hem temel belediyecilik çalışmaları hem de sosyokültürel çalışmalarla gönüllere dokundu.

Sosyal yardım faaliyetleriyle her gün 3 bin 500 kişiye iftar yemeği ulaştırıp, yaklaşık 25 bin aileye sosyal yardımda bulunan Haliliye Belediyesi, Ramazan geleneklerini yaşatmak adına yaptığı çeşitli programlarda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu.

25 bin aileye gıda yardımı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yıl boyunca yürüttüğü gıda yardımlarına Ramazan Ayı dolayısıyla kapasite arttırdı. Sosyal Marketten yaralanan ailelere yönelik Ramazan Ayının ilk günü başlayan, merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalarda 25 bin aileye ulaşıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılan başvuruların, oluşturulan komisyonca değerlendirilmesi sonucunda ailelere yardımlar ulaştırılırken, yardımların Ramazan Ayı sonrasında da devam edeceği kaydedildi.

3 bin 500 kişiye evde sıcak yemek

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yıl boyunca yürüttüğü evde sıcak yemek hizmetini Ramazan Ayı dolayısıyla kapasite ve çeşit arttırarak, yürüttü. Belediye bünyesindeki aşevinde her gün hazırlanan yemekler, görevliler tarafından sefertaslarına konularak araçlarla evlere teslim edildi. Toplam 720 hanede 3 bin 500 kişi için her gün hazırlanan yemek hizmetinden yararlanan vatandaşlar, sunulan hizmetten duyduklarını memnuniyeti de dile getiriliyor.

576 haneye evde bakım

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen evde bakım hizmeti, Ramazan Ayında da devam etti. Hizmetten yaralanan 576 haneyi ziyaret eden görevliler, köşe bucak yaptığı temizlikle ailelerin gönüllerine dokunuyor. Ailelerin kişisel ihtiyaçlarının da giderildiği çalışmalarda evde tıraş hizmetiyle de yaşlıların tıraş ihtiyaçları giderilmiş oluyor.

Etkinlikler göz doldurdu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de, Ramazan Ayı dolayısıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ramazan Ayı ruhuna uygun şekilde yapılan programlar, vatandaşların büyük beğenisini topladı. İlçe genelindeki 8 ayrı mahallede yapılan açık alan programlarına katılan vatandaşlara meyan şerbeti, Osmanlı şerbeti ile Osmanlı macunu ikramında bulunuldu. Maskot ve palyaçoların bulunduğu alanda çocuklara pamuklu şeker dağıtıldı.

İftar heyecanının paylaşıldığı çalışmalara da imza atan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan organizasyonda Zeytin Dalı Kampüsünde yatılı olarak kalan 800 öğrenci için iftar sofrası kuruldu. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın da katıldığı iftar programında okunan dualarla iftar yapıldı.

Zabıtadan yoğun denetim

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Ayı boyunca halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Sahur ve iftar vakitlerinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik yürütülen denetimlerde çalışma ruhsatı ile hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolü yapıldı. Denetimlerde, kurallara uymayan işyerlerine yönelik de cezai işlem uygulandı.

Yol çalışmaları aralıksız devam etti

Fen İşleri Müdürlüğü, Ramazan Ayında da ilçenin yol ağını genişletmek ve iyileştirmek amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdi. İlçede kilitli beton parke, yol açma ve stabilize çalışmaları yürüten ekipler, mesai düzenlemesi de yaparak hem gündüz hem de gece çalışmalarını yürüttü.

Ramazan Haliliye’de bir başka yaşanıyor

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ta Ramazan Ayı dolayısıyla yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Canpolat, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde 25 bin ailenin yanında olduklarının altını çizdi. Ramazan Ayı etkinlikleriyle de konserler düzenlediklerini ifade eden Başkan Canpolat, Ramazan Ayının Haliliye’de bir başka yaşandığını kaydetti.

