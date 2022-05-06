Karaköprü yeni parklarla güzelleşiyor

Karaköprü Belediyesi ilçeye kazandırdığı yeni parklarla yeşil alan oranını artırmak istiyor.

Karaköprü Belediyesi ilçede yeşil alan oranını artırmak için yeni park yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri belirlenen yerlerde ilçeye yeni parklar kazandırırken, ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarının ardından yeni parklar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Seyrantepe Mahallesinde 5 bin metrekare ve 3 bin metrekarelik iki park, Batıkent Mahallesinde 7 bin metrekarelik bir park ile Doğukent Mahallesinde de 7 bin metrekare ve 5 bin metrekarelik iki park, Güllübağ Mahallesinde de 3 bin metrekarelik bir park olmak üzere toplam 30 bin metrekarelik yeşil alanın ilçeye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilk günden beri daha yeşil bir Karaköprü hedefleri için çalıştıklarını dile getirerek kişi başına düşen yeşil alan oranını artırmak için uygun olan her yere park kazandırdıklarını ifade etti.

Karaköprü Belediyesi 2022 yılı sonuna kadar ilçeye 50 bin metrekarenin üzerinde alanı kapsayacak olan 10 adet park kazandırmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.