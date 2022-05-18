Şanlıurfa´daki araç muayenesinde `rüşvet´ operasyonunda 4 tutuklama

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Akçakale ilçesinde, araç muayene istasyonunda rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale'deki araç muayene istasyonunda sorunlu araçlara rüşvet karşılığında işlem gerçekleştirildiği, alınan rüşvetle kusurlu araçların muayeneden geçirildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyondan, 2´si araç muayene istasyonu personeli 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Sahte evrakla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan, 2´si araç muayene istasyonu personeli 4 kişi tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-05-18 12:23:31



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