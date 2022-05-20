Şanlıurfa’da yeşil alan artırma çalışması

Şanlıurfa’da Haliliye İlçe Belediyesi tarafından yeni park yapım çalışmaları ile yeşil alan miktarı artırılırken, mevcut alanlarda ise yürütülen ağaç ve çiçek ekimleri ile daha da güzelleşiyor.

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye kazandırılan yeni parklar ile yeşil alan miktarını arttıran ekipler, mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan peyzaj çalışmaları ile rengarenk çiçekler, park ve bahçelerde toprakla buluşturuluyor. Yazın gelmesiyle parklar rengarenk çiçeklerle güzelleştirilirken, ilçeye kazandırılan yeni parklarla da yeşil alan miktarı artırılıyor. Ahmet Yesevi Mahallesinde yeni park yapım çalışmalarını tamamlayan ekipler, ağaç ekimleriyle bölgeyi yeşillendiriyor. Yemyeşil bir Haliliye için yürütülen çalışmaların yanı sıra Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atölyesinde ise yıpranan piknik masaları ve banklar yenileniyor. Atölyede aşamalardan geçen kamelyalar, ilk günkü görünümlerini kazanarak, yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen taleplere de anında dönüş sağlayarak, vatandaşların iletilerini çözüme kavuşturuyor.

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