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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da iklim değişikliği eylem planı çalıştayı düzenlendi

İHA

Şanlıurfa'da iklim değişikliği eylem planı çalıştayı düzenlendi

Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği sorununa karşı çözüm önerileri ortaya koymak ve bu çözüm önerilerine uygun eylem planı oluşturmak amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Şanlıurfa İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.
Çalıştayın ilk gününde katılımcılara Şanlıurfa İDEP Projesi Tanıtımı, İklim Değişikliğinin Ülkemizdeki Etkileri, İklim, Tarım ve Kuraklık, Geçmişten Günümüze İklim Değişikliği ile Artan Çöl Tozu Taşınımı Gerçeği ve Etkileri ve Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği konularında bilgilendirme sunumları yapıldı. Çalıştayın ikinci gününde ise dünyada olumsuz etkileri yaşanan iklim değişikliği sorununa karşı çözüm önerileri ortaya konularak, kapsayıcı iş birliği içinde planlanan eylemlerin gerçekleştirilmesi, paydaş kurumlar ile ortak çalışmalar planlanarak, ortak çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflenerek faaliyetler belirlenerek çalışma grupları tarafından belirlenen eylemler ve yapılacak faaliyetlere ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Çalıştayda Yerel Yönetimlerde İklim Değişikliği Farkındalık Projesi Danışmanı Tamer Atalay ve Engin Algür tarafından iklim değişikliği eylem planlaması konularında bilgilendirmeler yapıldı.
Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Aras ise, "Bizler tarihten bu yana yaşayan tüm canlıları düşünerek hareket eden neslin torunlarıyız ve bizler geçmişimizi göz önünde bulundurarak çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras temiz bir çevre" diye konuştu.
Çalıştayın son gününde Çevre, Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mustafa Kaytan tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.

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