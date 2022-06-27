Karaköprü kırsalında stabilize yol çalışması

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam ediyor. Büyük Akziyaret Mahallesinde köy içi yollarda stabilize malzeme serimi yapılarak mahalle tozdan ve çamurdan kurtarılıyor.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahalleleri merkezden ayırmadan hizmetlerini götürmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından köy içi yolları tozdan ve çamurdan kurtarmak için yapılan çalışmalarla kırsaldaki vatandaşların yaz aylarında tozlu, kış aylarında çamurlu yol sorunu yaşamasının önüne geçiliyor. 86 kırsal mahalle ve 90 mezra olmak üzere 186 kırsal yerleşkeye dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi, Büyük Akziyaret (Cülmen) kırsal mahallesinde köy içi yollarda stabilize malzeme serimi yaparak mahalleleri tozdan ve çamurdan kurtarıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kırsal mahallelerin merkezden bir farkı olmadığını ve oradaki vatandaşların da hizmetin en iyisine layık olduğunu dile getirdi.

Baydilli, “Kırsaldaki vatandaşlarımızın da en iyi şartlarda yaşaması için uğraşıyoruz. Özellikle kış aylarında vatandaşlarımızın çamurlu yollarda sorun yaşamaması için 86 kırsal mahallemiz ve mezralarında köy içi yollarda stabilize malzeme serimi yapıyoruz.

Büyük Akziyaret Mahallemiz de nüfus olarak en büyük kırsal mahallelerimizden biri olduğu için eksikleri ve talepleri karşılamak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Merkeziyle ve kırsalıyla daha güzel bir Karaköprü oluşturmak için çabalıyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde program dahilinde köy içi yol yenileme çalışmalarını sürdürecek.

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