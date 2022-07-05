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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü bayramda da tertemiz olacak

İHA

Karaköprü bayramda da tertemiz olacak

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kurban Bayramı öncesi temizlik işleri personeli ile bir araya gelerek bayram süresince yapılacak çalışmalar ile ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.
Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi tüm hazırlıklarını yaparken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de personelle bir araya gelerek koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Baydilli bayram boyunca özellikle temizlik konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmaması ve vatandaşlardan şikâyet gelmeden tüm kesim yerlerinin anında temizlenmesi için personeli uyardı.
Baydilli, “Temizlik işleri personelimiz gerçekten sahada özverili bir şekilde çalışarak yüzümüzü ak ediyor. Kurban Bayramı’nda da her sene olduğu gibi tüm ekiplerimiz sahada olacak ve bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçecek. Kurban kesim yerlerimizde anında temizlik yapıp koku oluşmasını engelleyeceğiz. Bunun dışında da bayram süresince teyakkuzda olacağız ve inşallah bu bayramı da sorun yaşanmadan selametle tamamlayacağız. Özveriyle çalışan tüm personelimize ilçemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.
Baydilli, vatandaşların sağlık açısından kurban kesim alanları dışında bir yerde kurban kesimi yapmaması ricasında bulunarak sadece belirlenen kesim yerlerinde kesim yapılmasını istedi.

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