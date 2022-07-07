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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezarlıklarda bayram temizliği

İHA

Mezarlıklarda bayram temizliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kurban bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.
Yaklaşan kurban bayramı öncesi bütün birimleriyle gerekli tüm tedbirleri alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki mezarlıklarda sürdürdüğü temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sıklaştırdı. Şanlıurfa’da vatandaşların bayram günleri ebediyete irtihal eden eş, dost akrabalarının kabir ziyaretlerini daha temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi adına çalışmalarını sürdüren ekipler, mezarlıklarda çöp ve yabani ot temizliği yaptı. Mezarlık duvarlarına yazılan ve görüntü kirliliğine neden olan yazıları da püskürtme boyayla ortadan kaldıran ekipler, mezarlıkların daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı.
Ulaşım ücretsiz
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ayrıca vatandaşların kabir ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirebilmeleri adına Kurban Bayramı süresince şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

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