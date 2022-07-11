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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü'de kurban kesim yerleri temizleniyor

İHA

Karaköprü'de kurban kesim yerleri temizleniyor

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan kurban kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak alanları kötü görüntü ve kokudan arındırdı.
Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Karaköprü Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan 11 kurban kesim noktasında temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Yoğun çalışma sürecinde ekipler tarafından çevre sağlığını tehdit eden atıkların yanı sıra görüntü kirliliğine sebep olan çöpler toplanırken, çöp konteynırları da deterjanlı su ile yıkanarak koku oluşumunun önüne geçildi.
Bayramın ilk gününde sabah erken saatlerden itibaren mesaisini gecegündüz sürdüren temizlik işleri ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde oluşan görüntü kirliliğine de anında müdahale ediyor.
Ekiplerin bayram boyunca temizlik ve yıkama mesaisini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

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