Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Rabia Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Demokrasi şehitlerinin anıldığı program toplu kılınan akşam namazıyla başladı. Darbe girişimi ile ilgili belgesel ve sinevizyon gösterimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması da alana kurulan dev ekranlardan izlendi.

'BİZLER URFALI 4 KARDEŞİMİZİ ŞEHİTLİK MERTEBESİNE UĞURLADIK'

Etkinliklerde konuşan Vali Salih Ayhan "15 Temmuz 2016 FETÖ´nün ihanet teşebbüsünün, darbe girişiminin 6'ncı yılındayız. Bizler hain darbe girişiminde 251 kardeşimizi şehit verdik" diyerek şöyle konuştu:

"O şanlı şehitlerimiz kimimizin dostu, kimimizin kardeşi, kimimizin ana-babası, Onların hepsi işte bu yüce vatanın evlatları. 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın çağrısıyla sokakları dolduranlar arasında; yiğitliğiyle, mertliğiyle nam salmış Şanlıurfa´mızın yetiştirdiği evlatlar da vardı. Ve bizler, Urfalı 4 kardeşimizi şehitlik mertebesine uğurladık. Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, Mustafa Direkli, Ümit Yolcu, Suat Aloğlu ve Halil İbrahim Yıldırım. Şehitlerimizin yattıkları yer nur olsun. Böyle günlerin bir daha yaşanmaması adına, geleceğimizin fidanlarını, çocuklarımızı bu duyarlılıkla yetiştirmeliyiz. Cahiliyet yalnızca okuma-yazmayı, toplamaçıkarmayı bilmemek değildir. Asıl cahiliyet, yaşadığı topraklardaki geçmişini, kültürünü, medeniyetini bilmemektir. Vatanından, ecdadından, tarihinden bihaber şekilde yaşamını sürdürmektir." Anma etkinlikleri konuşmaların ardından son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-07-15 23:25:50



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