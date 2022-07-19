Şanlıurfa’da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

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Şanlıurfa’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep Otoyolunun 90'ıncı kilometresinde meydana geldi. Fatih Kaya yönetimindeki 60 ABN 046 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyonet, bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince Kaya, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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