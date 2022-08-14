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Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü

DHA

Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü


Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, husumetli aileler arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mehmet Altun (34), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Eğerkıran Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki ailenin yakınlarının katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Mehmet Altun, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altun, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Altun´un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-08-14 00:22:17

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