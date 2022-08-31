Mahalleli, çocuğa taciz şüphelisini linç etmeye kalkıştı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da sokakta kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheliyi, mahalleli linç etmeye kalkıştı. Tekme tokat dövülen şüpheli, gelen polis ekipleri tarafından kalabalığın arasından kurtarılıp gözaltına alındı.

Olay, dün gece Süleymaniye Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta oynayan 11 yaşındaki kız çocuğunu 5 lira verip kandırarak tacizde bulunmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, çocuğun bağırması üzerine mahalleli tarafından fark edildi. Mahalleli, kaçmaya kalkan şüpheliyi yakalayıp tekme tokat dövdü. İhbarla gelen polis ekipleri, şüpheliyi kalabalığın arasından kurtarılıp gözaltına alındı. Olayın ardından çocuk ve ailesi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Taciz şüphelisinin dövüldüğü anlar ise çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-08-31 12:36:52



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