Edinilen bilgiye göre; Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aldığı istihbarat üzerine Birecik ilçesine bağlı kırsal Dağören Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, köpek kulübesinin içerisinde piyasa değeri 200 bin lira olduğu belirtilen 1,5 kilo eroin maddesi ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayda İ.C. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.