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        Haberler Dünya BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi

        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi

        Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri, Lefkoşa'daki Yeşil Hat'a sınır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) toprağında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) askerlerine müdahale etmeye çalıştı. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "BM Barış Gücü askerlerinin yaptıkları kabul edilebilecek bir şey değil. Gerektiğinde tepkimizi ortaya koyacağız. Bu, emin olun yanlarına kalmayacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 05:33 Güncelleme: 12.09.2023 - 05:51
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        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarındaki Burhan Tan Sokak'ta dün, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) askerlerinin iş makineleri kullanarak ot temizleme işlemi yaptığı sırada meydana gelen olayda, BM Barış Gücü askerleri Türk tarafına girdi.

        Bu esnada BM Barış Gücü askerlerinin, müdahale etmeye çalıştıkları GKK askerlerinden birini darbettiği öğrenildi.

        Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na açıklamada bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM’nin Pile-Yiğitler Yolu konusunda yaşananları hazmedemediğini, dolayısıyla agresifleşerek böyle bir tutum içine girdiğini kaydetti.

        BM Barış Gücü askerlerinin yaptıklarının kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, "Gerektiğinde tepkimizi ortaya koyacağız. Bu, emin olun yanlarına kalmayacak." dedi.

        Ayrıca, konuyla ilgili olarak BM Barış Gücü de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tüm Barış Gücü askerlerinin en yüksek standartlarda hareket etme yükümlülüğü bulunuyor ve daima yaptıkları eylemden sorumlu tutulurlar. Kapsamlı bir soruşturma sonrasında uygun bir biçimde harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #BM Barış Gücü
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