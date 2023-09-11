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        Haberler Spor Futbol Antalyasporlu Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlunun beyin bulgularına bakılacak - Futbol Haberleri

        Antalyasporlu Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlunun beyin bulgularına bakılacak

        Antalya'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın ağır yaralanan ve yoğun bakımda 48 saat uyutulan oğlu Davi Pereria'nın (4), bugün beyin bulgularına bakılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:14 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:16
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        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
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        Antalya'da gerçekleşen kaza, 7 Eylül saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti kontrolündeki otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tilatti'nin kullandığı otomobil savrulup, aynı yöne giden Cüneyt Eslik'in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı.

        KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

        Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif yaralı atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale etti. Davi'nin kalbinin ambulansta 2 kez durduğu ve hayata geri döndürüldüğü belirtildi.

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        SIKIŞAN KAYINPEDERİ, ÇEVREDEKİLER ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI

        Otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına çevredekiler koştu. Ekipler otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıya müdahale edip, Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alınan Davi, 48 saat yoğun bakımda uyutuldu. Doktorlar, bugün Davi'nin beyin bulgularına bakacak. Diğer yandan aynı hastanede bulunan Walter Tilatti ile özel bir hastanede tedaviye alınan Alexandra Nardy'nin, yoğun bakımdan servise alındığı öğrenildi.

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