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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan ayrılık iddialarına net cevap: Hala burada hocayım! - Futbol Haberleri

        Stefan Kuntz'dan ayrılık iddialarına net cevap: Hala burada hocayım!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ermenistan beraberliği sonrası A Milli Takım'daki görevine son verileceğine yönelik iddialara yanıt veren Alman teknik adam, "Geçen sene haziran ayında 4 maç kazandık. 12 tane gol attık, gol yemedik. Ondan sonra da insanlar yeni bir hocaya ihtiyacımız var dedi. Hala burada hocayım. Ne yaptığımızı biliyorum. EURO 2024'e katılacağız." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 17:31 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:32
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        Kuntz: Hala burada hocayım!
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        A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya ile oynanacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Alman teknik adam, A Milli Takım'daki görevine son verileceği yönündeki iddiaları yanıtladı.

        "NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUM, EURO 2024'E KATILACAĞIZ"

        Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

        "Geçen sene haziran ayında 4 maç kazandık. 12 tane gol attık, gol yemedik. Ondan sonra da insanlar yeni bir hocaya ihtiyacımız var dedi. Bazı insanlar bunu her durumda dile getiriyor. Eğer argüman varsa, ben her türlü konuya açığım. Ama böyle arka planda uydurmaca haberler beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Bu normalde yapılmayacak bir durum. Bu tarz durumlar, sosyal medyadan inanılmaz hakaretler işittiğim bir hale geliyor. Hala burada hocayım. Ne yaptığımızı biliyorum. EURO 2024'e katılacağız."

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        ALMANYA SORUSUNA ESPRİLİ YANIT

        Kuntz, adının Almanya Milli Takımı ile anılması hakkındaki soruya ise espriyle karışık şu yanıtı verdi:

        "Demek ki o kadar da kötü bir teknik direktör değilim."

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