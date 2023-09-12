Zırhlı treniyle yola çıktı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'da

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim'e seyahati sırasında hükümet ve silahlı kuvvetlerin önde gelen yetkilileri eşlik etti.

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The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kim'in Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.