Zırhlı treniyle yola çıktı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Rusya'da
Rus Rossiya-1 kanalı, Kuzey Kore lider Kim Jong-un'un Rusya'ya geldiğini duyurdu. Zırhlı treniyle pazar öğleden sonra Kuzey Kore'den ayrılan Kim, Rus lider Putin ile görüşecek
Geçtiğimiz hafta New York Times'ın haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği iddia edilmişti.
NYT'nin haberinin ardından olası ziyarete ilişkin açıklamalar gelmiş, son olarak Kim'in ziyareti doğrulanmıştı.
KİM JONG UN RUSYA'DA
Pazar günü öğleden sonra Rusya'ya gitmek üzere zırhlı treniyle Pyongyang'dan ayrılan Kim, Rusya'ya vardı. Rus Rossiya-1 isimli televizyon kanalı, Kuzey Kore liderinin Rusya'da olduğunu duyurdu.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim'e seyahati sırasında hükümet ve silahlı kuvvetlerin önde gelen yetkilileri eşlik etti.
YOLCULUĞUN 20 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYORDU
Kim'in özel zırhlı trenle yapacağı yolculuğunun yaklaşık 20 saat sürmesi bekleniyordu.
The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kim'in Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.
İKİ LİDER 2019'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Kim son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.