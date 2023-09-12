Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den: 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak! - İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!

        Yurt genelinde kuraklık hüküm sürerken bugün Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Karadeniz'den gelen serin hava sıcaklıkları 5-7 derece azaltırken, sıcaklıkların; kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 07:28 Güncelleme: 12.09.2023 - 07:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu , Tokat, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri, Amasya'nın kuzey ve Şanlıurfa'nın güney ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Mersin, Adana'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        5 KENT İÇİN SARI ALARM VERİLDİ

        Yağışların Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van için "sarı" alarm verildi.

        İÇ BÖLGELERDE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        REKLAM

        Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan sol bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu.

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR: 32, Parçalı ve az bulutlu.

        BURSA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

        KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu.

        EDİRNE: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        .png
        .png

        DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu.

        MUĞLA: 33, Parçalı ve az bulutlu.

        ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        REKLAM

        ANTALYA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

        HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        MERSİN: 33, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        .png
        .png

        ESKİŞEHİR: 26, Parçalı ve az bulutlu.

        KONYA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

        SİVAS: 22, Parçalı ve az bulutlu.

        BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu.

        KASTAMONU: 24, Parçalı ve az bulutlu.

        SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu.

        SAMSUN: 24, Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        TRABZON: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        REKLAM

        KARS: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        MALATYA: 26, Parçalı bulutlu.

        VAN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık.

        GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık.

        SİİRT: 31, Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu son dakika
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Libya'daki sel felaketinde 2 binden fazla kişi öldü
        Libya'daki sel felaketinde 2 binden fazla kişi öldü
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        BM Barış Gücü'nden KKTC güçlerine müdahale girişimi
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi
        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Fenerbahçe'ye önerildi!
        Fenerbahçe'ye önerildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Çebi müjdeleri verdi!
        Çebi müjdeleri verdi!
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Paul Pogba'da doping tespit edildi!
        Paul Pogba'da doping tespit edildi!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!