Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu , Tokat, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri, Amasya'nın kuzey ve Şanlıurfa'nın güney ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Mersin, Adana'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güneydoğusu ve Van’ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van için "sarı" alarm verildi.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan sol bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 32, Parçalı ve az bulutlu.

BURSA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 29, Parçalı ve az bulutlu.

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DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 33, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 35, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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ANTALYA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 33, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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ESKİŞEHİR: 26, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 23, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 22, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 24, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 24, Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 22, Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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KARS: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 26, Parçalı bulutlu.

VAN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 31, Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.