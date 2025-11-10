Habertürk
Habertürk
        Şara, IMF Başkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Şara, IMF Başkanı ile görüştü

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 18:17 Güncelleme: 10.11.2025 - 18:17
        Şara, IMF Başkanı ile görüştü
        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü.

        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şara ve Georgieva, Washington'da IMF merkezinde bir araya geldi.

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Suriye ile IMF arasında ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını desteklemeye yönelik olası işbirliği alanları ele alındı.

        ABD'ye giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

