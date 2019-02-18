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"Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinde Sarıkamış her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Sarıkamış, yazın bitki ve çiçek çeşitliliğiyle kışın da kristal karı ve beyaza bürünen sarıçam ormanlarıyla adından söz ettiriyor. Burada fotoğrafçılar için çok güzel yerler var, bizler de bunu değerlendiriyoruz."