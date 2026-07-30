Sarımsağı aylarca taze tutan yöntem pirincin içinde gizli: Buzdolabına gerek kalmıyor

Yaz sonu, taze sarımsağın pazarlarda en bol bulunduğu dönem. Stok yapmak isteyenlerin ilk refleksi genelde buzdolabı oluyor, oysa orası sarımsağın en çabuk bozulduğu yerlerden biri. Nemli rafta kabuk birkaç haftada yumuşar ve dişlerin arasından ince yeşil filizler baş gösterir. Aynı sarımsak, kuru pirinçle dolu bir kavanozda aylarca dayanıyor.

Buzdolabı sarımsağı neden çürütüyor

Buzdolabının içi sarımsak için fazla nemli bir ortam. Kuru durması gereken kabuk buradaki nemi emince yumuşar ve altında küfün tutunacağı bir zemin oluşur. Kapağı sık sık açılan bir dolapta sıcaklığın sürekli inip çıkması da kabuğun üzerinde ince bir nem tabakası bırakır. Bir de aynı rafta bekleyen meyve ve sebzeler var. Bunların saldığı etilen gazı filizlenmeyi hızlandırdığı için sarımsak daha çabuk pörsür.

Marketlerde sarımsağın file torbalarda, serin bir köşede satılması da bu yüzden. Sevdiği ortam kuru ve havadar. Sarımsağı örgü yapıp serin bir yere asmak eski bir saklama yöntemi, ama bu her mutfakta pratik olmuyor.

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Pirincin bütün marifeti nemi çekmesinde

Kuru pirinç başlı başına iyi bir nem emici. Taneler havadaki nemi yüzeyine çeker ve kendi ağırlığının yaklaşık yüzde beş ila onu kadar suyu bünyesinde tutabilir. Böylece sarımsağın çevresinde kuru bir hava cebi oluşur. Filizlenme ve dişin tadını acılaştıran oksitlenme yavaşlar. Kapağı kapalı kavanozda hava dolaşımı da azaldığından sarımsak ne kurur ne de nem alır.

Nemlenen tuzluğa birkaç tane pirinç atmak yıllardır bilinen bir mutfak numarası. Buradaki mantık da tam olarak aynı. Yöntemi adım adım paylaşan Family Fresh Recipes de kuru pirinci bu yüzden öneriyor.

Kökler aşağı, kapak sıkı: farkı yaratan iki küçük ayrıntı

Uygulaması birkaç dakikalık iş, ama sonucu iki küçük ayrıntı belirliyor.

Temiz ve kuru bir kavanozun dibine bir iki avuç çiğ pirinç dökün.

Sarımsakları kökleri aşağı bakacak şekilde pirincin üzerine dizin.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Kavanozu buzdolabına değil, mutfak dolabı gibi serin, karanlık ve kuru bir köşeye kaldırın.

Bu koşullarda sarımsak çoğu zaman üç ila altı ay taze kalır. Mutfak yirmi derecenin üzerine ısındıkça süre kısaldığı için kavanozu ocağın ya da radyatörün dibine koymayın. Kavanozu ağzına kadar da doldurmayın. Dişler arasında kalan küçük boşluk havanın kuru kalmasına yardımcı olur. Arada bir açıp yumuşamış veya filizlenmeye başlamış bir diş görürseniz onu ayıklayıp gerisini bozmadan bırakın.

Yöntem bütün, kabuğu soyulmamış sarımsaklar için geçerli. Dişlerini ayırıp doğradıysanız onları yine buzdolabında ya da derin dondurucuda saklamak daha doğru. Kavanozun dibindeki pirinç de zamanla hafif bir sarımsak kokusu kapar. Atmak yerine onu pilavda ya da çorbada değerlendirebilirsiniz.

Sarımsak pirinci de koruyormuş

Sarımsak da bu ortaklıktan boş çıkmıyor. Kendine keskin kokusunu veren allicin maddesi, pirinç böceği denen küçük zararlıları kavanozdan uzak tutar. Aynı sebeple un ya da pirinç kabına defne yaprağı koymak eski bir mutfak alışkanlığıdır. Sarımsağın kokusu da benzer bir kalkan görevi görür. Aynı kavanozda hem sarımsak hem pirinç kazançlı çıkar.